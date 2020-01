Le pagelle al giro di boa - Fiorentina 5: nuova proprietà, vecchia musica

Fonte: Medie voto a cura di Gaetano Mocciaro

Nuova proprietà, vecchia musica. La prima parte di stagione della Fiorentina assomiglia in maniera pericolosa all'ultima frazione della scorsa annata, quando i viola si sono salvati dalla retrocessione soltanto all'ultima giornata. Un avvio a singhiozzo che ha portato la società all'esonero di Vincenzo Montella in favore di Beppe Iachini. È ancora troppo presto per dire se la mossa abbia avuto un qualche effetto positivo. 7 punti dalla zona rossa, 7 punti dal settimo posto: fin qui, la fotografia è quella di una stagione anonima.

È l'anno zero di Commisso. Nel valutare l'andamento dei viola, non si può non considerare il tempo di assestamento necessario per costruire un progetto ambizioso, come è nelle intenzioni della nuova proprietà USA. È per questo che, nonostante il giudizio negativo, la Fiorentina ha tutte le attenuanti del caso e in città l'ottimismo resta. Però il mercato estivo, dal colpo Ribery (sfortunato e ora ai box) all'aver trattenuto Chiesa, lasciava intendere che gli obiettivi fossero diversi. Non l'Europa, magari, ma almeno lottare per essere a ridosso del gruppone continentale. Per ora, Pezzella e i suoi non ci sono andati nemmeno vicini.

Il voto complessivo al girone d'andata: 5

I numeri

Punti: 21

Posizione in classifica: 14^

Gol fatti: 23

Gol subiti: 29

I migliori 3 per media voto TMW

Ribery - 6,59

Castrovilli - 6,36

Dragowski - 6,13