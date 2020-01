Le pagelle al giro di boa - Genoa 4,5: tre tecnici, 14 punti. La delusione

Fonte: Medie voto a cura di Gaetano Mocciaro

Eppure ci avevamo creduto. In estate quasi tutti gli addetti ai lavori avevano promosso il mercato del Genoa: tanti giovani, diversi talenti, un paio di colpi (Schone su tutti) e un allenatore come Aurelio Andreazzoli pronto a valorizzare questo mix all'apparenza perfetto. Poi il castello di carte è caduto: il tecnico non c'è più, è stato sostituito da Thiago Motta che a sua volta ha ceduto il passo a Davide Nicola. Dalle ambizioni di bel gioco alla concretezza, col filo conduttore di alcune decisioni contraddittorie.

Quanto pesa Kouamé? Gli ultimi rinforzi non convincono. Sulla stagione del Grifone ha messo una pietra tombale l'infortunio del giovane attaccante ivoriano, per distacco il miglior giocatore dei rossoblù fino allo stop. Senza di lui, hanno reso poco tutti gli altri avanti mandati in campo dai diversi tecnici avvicendatisi alla guida della scuderia Preziosi. Gli accorgimenti di questo mercato, fin qui, lasciano qualche dubbio: media voto alla mano, Radu è il terzo miglior calciatore dei rossoblù. Era proprio necessario intervenire in quel ruolo?

Il voto complessivo al girone d'andata: 4,5

I numeri

Punti: 14

Posizione in classifica: 18°

Gol fatti: 20

Gol subiti: 38

I migliori 3 per media voto TMW

Kouamé - 6,23

Pandev - 6,05

Radu - 6,03