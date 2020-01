Le pagelle al giro di boa - Inter 8: Conte si conferma specialista

Fonte: Medie voto a cura di Gaetano Mocciaro

Antonio Conte ha accarezzato il sogno di chiudere il girone d'andata a pari punti con la Juventus. Obiettivo sfumato dopo il pari con l'Atalanta, ma poco male: il titolo d'inverno non va in bacheca e un primo obiettivo è comunque raggiunto. L'Inter è di nuovo una rivale credibile per i bianconeri nella lotta allo Scudetto: miglior difesa del campionato, terzo miglior attacco. Una specialità, per il tecnico salentino, che sfida la sua creatura: proprio Conte è stato infatti l'artefice della rinascita della Vecchia Signora. A Milano si augurano che lo diventi anche di quella della Beneamata.

Ora la prova del nove. Alla carriera di Conte si contrappongono infatti le ultime stagioni dell'Inter. Quasi sempre positive, alla conclusione del girone di andata, salvo poi squagliarsi i nerazzurri come il ghiaccio al caldo sole della bella stagione. Adesso la musica dovrà essere diversa, ma in questo gennaio la società sembra pronta a porre le basi perché succeda: lo scambio Politano-Spinazzola dovrebbe colmare l'evidente lacuna della squadra (non a caso i due laterali mancini hanno la media voto più bassa), Giroud è a un passo e a un certo punto arriverà anche un centrocampista in più. La cosa migliore vista fin qui? Al netto dell'avvio super di Sensi, pochi dubbi sulla Lu-La che splende in attacco.

Il voto complessivo al girone d'andata: 8

I numeri

Punti: 46

Posizione in classifica: 2^

Gol fatti: 40

Gol subiti: 16

I migliori 3 per media voto TMW

Sensi - 6,67

Lukaku - 6,61

Lautaro - 6,5