Le pagelle al giro di boa - Juventus 8: prima della classe, anche con Sarri

Fonte: Medie voto a cura di Gaetano Mocciaro

Sempre lì, a guardare tutti dall'alto. Da Allegri a Sarri, la Juventus chiude il girone di andata in vetta al campionato. +2 sull'Inter, per il tecnico di Figline non è neanche una novità: gli era già successo al Napoli nel 2018, ora il difficile sarà trasformare questo titolo d'inverno in un trionfo primaverile. 8 in pagella, come l'Inter, perché la prima non può avere un voto più basso della seconda. I numeri, però, sorridono fino a un certo punto: quarto miglior attacco, terza miglior difesa. I margini di miglioramento ci sono.

48 punti sono pochi? Sembrano pochi. Ma 48 sui 57 non possono esserlo, da qualsiasi punto di vista i dati sono comuqnue positivi: una sola sconfitta, tre pareggi. Difficile chiedere di più. A Sarri i tifosi chiedono il bel gioco, fa altrettanto anche la società che in estate ha cambiato proprio inseguendo questo obiettivo. I migliori e i peggio? Colpisce Dybala, meglio anche del goleador CR7. In negativo, si spiega con una media voto bassa la marginalità di Emre Can nel progetto bianconero. Deludono anche Bernardeschi e il nuovo arrivato Rabiot.

Il voto complessivo al girone d'andata: 8

I numeri

Punti: 48

Posizione in classifica: 1^

Gol fatti: 37

Gol subiti: 18

I migliori 3 per media voto TMW

Dybala - 6,69

Cristiano Ronaldo - 6,44

Bonucci - 6,34