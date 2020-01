Diciannove giornate sono andate agli archivi: il girone di andata del campionato di Serie A è ormai completato, ed è possibile tracciare un primo bilancio di come si sono comportate le venti squadre del massimo campionato al giro di boa. Anche in base agli obiettivi: la Juve guarda tutti dall'alto, ma non è detto che siano i bianconeri a conquistare la palma di squadra migliore. C'è chi è soddisfatto, chi è deluso, chi ha fatto intravedere sprazzi di miglioramenti e chi invece non sembra proprio vicino a trovare il bandolo della matassa. A partire dalle 10.30, abbiamo analizzato nel dettaglio l'andamento delle venti sfidanti della A. Qui sotto trovate i link con le pagelle di tutte le squadre del nostro massimo campionato.

Atalanta 7,5

Bologna 6,5

Brescia 5

Cagliari 7

Fiorentina 5

Genoa 4,5

Hellas Verona 7,5

Inter 8

Juventus 8

Lazio 8,5

Lecce 6

Milan 4,5

Napoli 4

Parma 7

Roma 7

Sampdoria 5

Sassuolo 5

SPAL 4

Torino 6,5