Le pagelle al giro di boa - Lecce 6: Liverani sceglie il gioco. Ora è salvo

I punti sono pochi, la posizione è pericolante, la difesa è la peggiore del campionato. Eppure il Lecce raggiunge la sufficienza, perché i risultati si valutano in base agli obiettivi e i giallorossi ne hanno avuto uno chiaro sin dalla prima giornata: salvarsi. Al momento, la squadra giallorossa è fuori dalla zona rossa, anche se per la permanenza ci sarà da sgomitare.

A gennaio non si può sbagliare. I salentini sono chiamati a correggere la rotta, ampliare le scelte a disposizione di Fabio Liverani, rivedere qualche scelta fatta in sede di mercato estivo. La proiezione a fine annata dice infatti 30 punti: sarebbero ben pochi. Capitolo allenatore: ha scelto un percorso inusuale per difendere la Serie A. Quello del gioco, anche contro avversari più forti. È una scelta propositiva, che vogliamo premiare, ma che comporta anche delle responsabilità, perché salvarsi così, forse, è un po' più difficile. Manca qualche punto di troppo in casa: un altro dato su cui lavorare.

Il voto complessivo al girone d'andata: 6

I numeri

Punti: 15

Posizione in classifica: 17°

Gol fatti: 22

Gol subiti: 38

I migliori 3 per media voto TMW

Farias - 6,05

Falco - 6,03

Gabriel - 6,03