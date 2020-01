Le pagelle al giro di boa - Milan 4,5: ennesimo anno zero del Diavolo

Fonte: Medie voto a cura di Gaetano Mocciaro

Con Marco Giampaolo è andata male. Con Stefano Pioli sta andando anche peggio. I numeri raccontano delle difficoltà del Milan, decimo in classifica senza mai dare l'impressione di poter strappare qualche sorriso in più ai propri tifosi. Una stagione fin qui negativa: manca un'identità tattica, mancano i gol (18 quelli segnati, quinto peggior attacco della A), mancano le certezze. Tra i giocatori scesi in campo con una certa continuità, soltanto in cinque toccano la sufficienza a livello di media voto: la fotografia delle difficoltà del Diavolo.

Ennesima stagione zero, Ibra la speranza. Abbiamo perso il conto, ormai. Da Fassone e Mirabelli a Leonardo, per finire con Gazidis, Boban e Maldini: è sempre l'anno zero, dalle parti di Milanello. Poi finisce con l'assomigliare più che altro all'anno meno uno. L'eterna rifondazione dei rossoneri avanza a fatica anche in questa annata, con qualche luce tra le ombre: Theo Hernandez, per esempio. Il francese è l'unico rinforzo estivo davvero convincente. E poi c'è Zlatan Ibrahimovic: il suo arrivo ha subito segnato un cambio di mentalità, almeno. Viceversa, il mercato invernale testimonia anche l'ennesimo cambio di programma: dal progetto verde a Ibra, Kjaer e Begovic il passo è lungo ma non troppo.

Il voto complessivo al girone d'andata: 4,5

I numeri

Punti: 25

Posizione in classifica: 10°

Gol fatti: 18

Gol subiti: 24

I migliori 3 per media voto TMW

Theo Hernandez - 6,47

Donnarumma G. - 6,28

Bonaventura - 6,15