Le pagelle al giro di boa - Napoli 4: gli azzurri sono la vera delusione

Fonte: Medie voto a cura di Gaetano Mocciaro

Un gradino sotto il Milan in classifica, mezzo voto sotto i rossoneri in pagella. Il Napoli è senza dubbi la grande delusione di questa Serie A, dopo un girone di andata più disastroso che deludente. I risultati in Champions League sorridono agli azzurri, quelli in campionato no: per un paio d'anni, il Napoli ha rappresentato l'unica vera alternativa alla Juventus. Ora dovrà correre per provare ad agguantare almeno la zona Champions League, distante ben 11 punti. Dal secondo all'undicesimo posto è difficile parlare di altro se non di crollo vero e proprio.

Ne sono successe di tutti i colori. La delusione è ancora maggiore se si considera che, dopo una stagione a mercato zero, in quest'annata il Napoli è andato incontro alle richieste di Carlo Ancelotti, o almeno ci ha provato. Risultato: la squadra non ha mai reso, l'allenatore è stato esonerato, a Napoli abbiamo visto un po' di tutto, a partire dall'ammutinamento. Ora c'è Gennaro Gattuso, che non è ancora riuscito a raddrizzare la barra. Deludono i nuovi arrivi (Lozano su tutti), ma sono venuti meno anche i senatori, a partire da Koulibaly. C'è un intero girone di ritorno per riprendersi, ma a un certo punto bisognerà iniziare a provarci.

Il voto complessivo al girone d'andata: 4

I numeri

Punti: 24

Posizione in classifica: 11°

Gol fatti: 28

Gol subiti: 26

I migliori 3 per media voto TMW

Milik - 6,45

Allan - 6,21

Meret - 6,08