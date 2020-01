Le pagelle al giro di boa - Roma 7: gli infortuni non rallentano Fonseca

Fonte: Medie voto a cura di Gaetano Mocciaro

I tanti stop fisici non frenano la Roma. Dopo 19 giornate, si può dire che l'ambientamento di Paulo Fonseca alla Serie A stia andando più che bene. Seppur con un rendimento più altalenante rispetto all'Atalanta, i giallorossi concludono il girone di andata a pari punti con i bergamaschi, e l'impressione è che sarà corsa a due fino alla fine per conquistare l'accesso alla prossima Champions League.

Passi falsi con Toro e Juve. Le due sconfitte casalinghe consecutive, contro le due torinesi, rappresentano una chiusura amara di girone. Soprattutto per l'infortunio di Zaniolo, arrivato proprio contro la squadra di Sarri. Su questo fronte, il ds Petrachi è pronto a correre ai ripari, ma in generale colpiscono i tre passi falsi dell'Olimpico: oltre a granata e bianconeri, nella volata per il quarto posto potrebbe pesare, e non poco, il 2-0 incassato tra le mura amiche dall'Atalanta.

Il voto complessivo al girone d'andata: 7

I numeri

Punti: 35

Posizione in classifica: 5^

Gol fatti: 34

Gol subiti: 21

I migliori 3 per media voto TMW

Pellegrini - 6,46

Deko - 6,39

Smalling - 6,35