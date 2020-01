Le pagelle al giro di boa - Samp 5: un anno fa girava al 7° posto

Fonte: Medie voto a cura di Gaetano Mocciaro

Le voci sulla cessione hanno condizionato l'avvio di stagione e il matrimonio con Eusebio Di Francesco è naufragato ben presto. Un doppio fardello che ha appesantito la Sampdoria in questo girone di andata, con i blucerchiati che ripartiranno da 19 punti. Proiezione a 38, potrebbe anche bastare per la salvezza. E il +5 sul Genoa lascia un po' di tranquillità nell'ambiente doriano. Per ampi tratti però la squadra del presidente Ferrero, tuttora tra le meno prolifiche del campionato (terzo peggior attacco) non è riuscita a offrire qualcosa di convincente.

Ranieri ha sistemato la difesa. L'allenatore testaccino ha avuto, come prevedibile, le idee abbastanza chiare nell'approcciare questa sfida: primo non prenderle, e così è stato. Col passare delle giornate, sir Claudio sta provando anche a risistemare altre questioni in sospeso, a partire dalla verve di Quagliarella, apparsa migliorata nelle prime uscite del 2020. Dodici mesi fa, di questi tempi, la Samp girava al settimo posto, con dieci punti in più rispetto a oggi: difficile essere contenti.

Il voto complessivo al girone d'andata: 7

I numeri

Punti: 19

Posizione in classifica: 16^

Gol fatti: 19

Gol subiti: 28

I migliori 3 per media voto TMW

Audero - 6,05

Thorsby - 6

Ramires - 5,95