Le pagelle al giro di boa - Sassuolo 5: pesano ambizioni e gol subiti

Ti aspetti l'exploit, e poi il Sassuolo resta sempre lì. Nel mezzo, fin qui più di là che di qua: i 19 punti raccolti dalla squadra di Roberto De Zerbi non sarebbero sufficiente per la quota salvezza "psicologica" dei 40. E questo non è l'unico dato che denota quanto la prima parte di stagione dei neroverdi sia al di sotto delle attese.

Porta bucata. I gol subiti sono troppi: soltanto tre squadre hanno fatto peggio. In buona sostanza, in questa graduatoria il Sasòl è appena fuori dalla zona rossa. E infatti vivacchia nelle retrovie. Sul giudizio pesa poi il rapporto tra le ambizioni della società, che di anno in anno costruisce una squadra con tanti giovani e diversi prospetti interessanti, e i risultati concreti: colpisce il distacco da squadre come Verona o Parma, con budget molto inferiori.

Il voto complessivo al girone d'andata: 5

I numeri

Punti: 19

Posizione in classifica: 15°

Gol fatti: 30

Gol subiti: 34

I migliori 3 per media voto TMW

Berardi - 6,5

Traoré - 6,2

Duncan - 6,14