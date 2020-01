Le pagelle al giro di boa - SPAL 4: agli estensi è andato tutto storto

Fonte: Medie voto a cura di Gaetano Mocciaro

Arriva il secondo 4 in pagella alla fine del girone di andata. Molto diverso da quello del Napoli: i campani sono stati penalizzati dal giudizio dalle ambizioni legittimate dalle ultime stagioni e dal caos generale. Per la SPAL, viceversa, può sembrare una bocciatura fin troppo pesante se consideriamo gli obiettivi stagionali degli estensi. Che però non hanno fatto davvero vedere nulla per meritarsi la salvezza finora: appena 12 punti in classifica, con soltanto sei risultati positivi in questo campionato.

Attenuanti, ma non solo. Va aggiunto che la squadra di Semplici ha dovuto fare i conti con diverse, troppe, defezioni. Soprattutto sulle fasce: se imposti una rosa per il 3-5-2 e si fermano tutti gli esterni diventa complicato, su questo non ci piove. D'altra parte, è da evidenziare come il mercato estivo, a partire dalla importante conferma di Petagna, rendesse lecito sperare in un esito migliore. Qualche dubbio su queste prime battute del calciomercato invernale: la cessione di Kurtic non va sottovalutata. Impressionante, nel rendimento dei singoli, la distanza tra la media voto del portiere Berisha e quella del resto della squadra.

Il voto complessivo al girone d'andata: 4

I numeri

Punti: 12

Posizione in classifica: 20^

Gol fatti: 12

Gol subiti: 29

I migliori 3 per media voto TMW

Berisha - 6,5

Di Francesco - 6

Strefezza - 5,96