Le pagelle al giro di boa - Torino 6,5: i punti sorridono, i tifosi contestano

Fonte: Medie voto a cura di Gaetano Mocciaro

I punti in classifica parlano per Walter Mazzarri, meglio di qualsiasi altra cosa. Quelli del Torino sono 27 e parlano, quasi, di Europa League. Per questo si capisce poco la contestazione dei tifosi nei confronti della squadra, che gira con lo stesso punteggio di un anno fa, quando invece all'Olimpico gli applausi superavano, di molto, i fischi. Sirigu e Belotti, fin qui, sono i trascinatori assoluti di una squadra che, a dirla tutta, qualche criticità la mette in mostra comunque.

Gioco, mercato e concorrenti. Il primo capo d'accusa, forse, è quello del gioco. Non sempre spumeggiante, ma d'altra parte questa è una delle caratteristiche delle squadre di Mazzarri. E finché ci sono i risultati sembra cercare il pelo nell'uovo. Il mercato estivo non ha convinto in pieno: Verdi è arrivato solo all'ultimo e con buone probabilità non è casuale che l'ex Napoli e Bologna sia il giocatore con la media voto più bassa. Da ultimo: il confronto con le concorrenti: eclissate Milan, Napoli e Fiorentina, il Torino si sta giocando, da inseguitore, il sesto/settimo posto con Parma e Cagliari, oltre al Verona. Sulla carta, rose costruite con ambizioni inferiori rispetto a quelle dei granata.

Il voto complessivo al girone d'andata: 6,5

I numeri

Punti: 27

Posizione in classifica: 8°

Gol fatti: 25

Gol subiti: 26

I migliori 3 per media voto TMW

Sirigu - 6,72

Belotti - 6,47

Rincon - 6,06