Le pagelle al giro di boa - Udinese 6,5: essere tranquilli non è un peccato

Fonte: Medie voto a cura di Gaetano Mocciaro

A volte, essere dove devi essere non è una cosa negativa. Prendete l'Udinese, per esempio: rispetta i pronostici, gira a 24 punti, in linea con la salvezza tranquilla che i tifosi bianconeri si aspettano e la famiglia Pozzo ha programmato. Un campionato fatto di pochi gol (solo la SPAL ha segnato meno), ma una discreta continuità, al netto dello scossone arrivato a metà girone d'andata.

L'allenatore che non vuole allenare. La figura di Luca Gotti è quasi un inedito, in un mondo di primedonne. Subentrato a Igor Tudor, che pure non stava facendo malissimo in assoluto, dopo due pesanti sconfitte, ha continuato il lavoro del suo precedessore (di cui era il secondo), migliorandolo. Parlano i numeri: 1,7 punti medi a partita contro gli 0,78 del croato. Risultati ottenuti senza mai volersi chiamare allenatore in prima. Gli crediamo, non gli crediamo? La voglia di essere protagonista non gli mancherà, ma lo stesso Gotti ha spiegato di recente le motivazioni che lo spingono a titubare sul fatto di considerarsi a tutti gli effetti l'allenatore a tempo pieno dei friulani. Un dettaglio che, risultati alla mano, conta poco: ad interim, in fin dei conti, sono tutti gli allenatori. A prescindere da come vogliano farsi chiamare. E Gotti sta dimostrando di essere un signor allenatore.

Il voto complessivo al girone d'andata: 6,5

I numeri

Punti: 24

Posizione in classifica: 12^

Gol fatti: 17

Gol subiti: 28

I migliori 3 per media voto TMW

Musso - 6,29

Nuytinck - 6,06

Fofana - 6,04