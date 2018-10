Le pagelle d Dzeko: torna al gol in A, lotta con caparbietà

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la tripletta in Champions, Edin Dzeko è tornato al gol anche in campionato. Solita tenacia del bosniaco, che ha fatto a sportellate con i difensore dell'Empoli per tutta la partita. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Dzeko è utile nel gioco offensivo, ma come terminale si fa vedere solo sul raddoppio. Voto 6,5 per TMW: "Sgomita e crea scompiglio, poi paga il dominio empolese. Chiude la partita con un gol che si confeziona quasi da solo, facendo prima da sponda e poi da finalizzatore". Per Il Messaggero Dzeko merita un bel 7 in pagella: "Parte male, litigando spesso con il pallone. Pian piano si scalda ed entra in ogni azione pericolosa della Roma e si toglie pure la soddisfazione di andare in gol, chiudendo la partita".

I VOTI

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 6,5

Tuttosport: 6,5

Il Messaggero: 7

Tuttomercatoweb.com: 6,5