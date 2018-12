© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Causa un rigore che non c'è". E' parte del commento che la 'Gazzetta dello Sport' ha fornito alla prestazione di Ignazio Abate, per tutti protagonista in positivo nel match contro l'Olympiacos nonostante l'episodio che ha portato al penalty del 3-1 a favore della squadra greca e alla conseguente eliminazione dei rossoneri dall'Europa League 2018/19. "Il rigore che gli viene fischiato è una totale assurdità", scrive il 'Corriere dello Sport'. Questo invece il commento di MilanNews: "Prova maiuscola di Ignazio, che compie dei salvataggi da difensore centrale puro". Ecco i voti.

Le pagelle di Ignazio Abate

TMW - 5.5

Gazzetta dello Sport - 6.5

Corriere dello Sport - 6.5

Tuttosport - 6

Corriere della Sera - 5.5

La Repubblica - 6

MilanNews - 6