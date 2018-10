Le pagelle di Allan - Inventore di un nuovo ruolo: uomo ovunque

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Inventore di un ruolo: uomo ovunque. Un gigante, dal primo all'ultimo istante". Così il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola commenta la prestazione di Allan, centrocampista brasiliano premiato con un 8 in pagella. Addirittura più alto il voto della Gazzetta dello Sport: "Quando recupera palloni il San Paolo si accende come non si vedeva da tempo". Di seguito le valutazioni.

Le pagelle di Allan

TMW - 7.5

Gazzetta dello Sport - 8.5

Il Mattino - 7.5

Corriere dello Sport - 8

La Repubblica - 8

Tuttosport - 7

Corriere della Sera - 6.5

Tuttonapoli - 7.5