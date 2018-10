Le pagelle di Allegri - In tanti vorrebbero il suo pilota automatico

© foto di www.imagephotoagency.it

Esperimento riuscito. Per la sfida contro lo Young Boys, Massimiliano Allegri ha sperimentato il 3-4-1-2 con Bernardeschi alle spalle della coppia d'attacco Dybala-Mandzukic. "La cosa più interessante del periodo rimane il lavoro su Bernardeschi, per ricavarne un grande giocatore", scrive la Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "In tanti vorrebbero il suo pilota automatico, brevetto di casa Max", scrive il Corriere dello Sport che lo premia con un 7.5, così come Tuttosport. Di seguito le valutazioni.

Le pagelle di Massimiliano Allegri

Tuttosport - 7.5

Corriere dello Sport - 7.5 -

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere della Sera - 6.5

Tuttojuve - 6.5