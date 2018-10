Le pagelle di Ancelotti - Capolavoro: grande trasformista, grande tecnico

© foto di www.imagephotoagency.it

Difesa a tre, Callejon e Mario Rui esterni di centrocampo e Liverpool praticamente imbrigliato. Carlo Ancelotti è stato ieri il grande protagonista della vittoria conquistata dal Napoli al San Paolo grazie alla rete realizzata allo scadere da Lorenzo Insigne. "Se l'obiettivo era non far ripartire il Liverpool, c'è riuscito perfettamente", scrive Il Mattino oggi in edicola. Per il Corriere dello Sport quello di ieri è stato un altro capolavoro tattico: "Grande trasformista, grande allenatore". Di seguito le valutazioni.



Le pagelle di Carlo Ancelotti

Corriere dello Sport - 8

Gazzetta dello Sport - 7.5

Corriere della Sera - 7

Il Mattino - 7

TuttoSport - 8