© foto di Insidefoto/Image Sport

Dopo quello di Genk per il Napoli arriva un altro 0-0 in trasferta, in casa del Torino. Un altro risultato che fa rumore, soprattutto per una squadra dal potenziale offensivo enorme. "Avrà percezione che c'è qualcosa che non va" scrive il Corriere dello Sport in merito a Carlo Ancelotti dopo il pareggio ad occhiali del Comunale. La squadra, scrive invece, Tuttosport è "giù fisicamente", mentre sul fronte della formazione La Gazzetta dello Sport: "Scelte non pagano, la squadra è poco pericolosa". "Torna al 4-3-3 ma non risolve il problema del gol. L'attacco senza centravanti non ha funzionato e neanche quanto è tornato al 4-4-2 la sua squadra ha cambiato passo" chiosa infine TuttoMercatoWeb.com per il suo 5 in pagella.

LE PAGELLE DI CARLO ANCELOTTI

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 6

TuttoMercatoWeb.com: 5