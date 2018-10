Le pagelle di Barella - Debuttante a chi? Zero timidezza, subito cattivo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Esordio positivo. Il centrocampista Nicolò Barella è stato promosso dai quotidiani per quanto espresso ieri sera a Genova, in occasione di Italia-Ucraina 1-1. "Debuttante a chi? Gioca bene negli spazi stretti, va al tiro (parato), corre da un'area all'altra", il commento del Corriere della Sera che lo premia con un 6.5. Un voto che ha trovato consensi tra diverse testate, come la Gazzetta dello Sport: "Zero timidezza, subito cattivo nella tonnara di metà campo".

Le pagelle di Nicolò Barella

TMW - 6.5

La Repubblica - 6

Corriere dello Sport - 6.5

Tuttosport - 6.5

Corriere della Sera - 6.5

Gazzetta dello Sport - 6.5

Quotidiano Sportivo - 6.5