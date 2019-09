Le pagelle di Barella - Decisivo. "Evita sconfitta e psicodramma"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nell'ottimo avvio di campionato dell'Inter di Antonio Conte, già prima in solitaria a punteggio pieno, il rendimento di Nicolò Barella è apparso a molti come il neo, la macchina nel curriculum. Il destino regala al talentino scuola Cagliari la serata del rilancio nella sua prima apparizione in Champions League, salvando la squadra da un clamoroso ko interno contro lo Slavia Praga. "Se è questo, merita una maglia" scrive sul centrocampista La Gazzetta dello Sport, mentre il Corriere dello Sport in relazione al gol dell'1-1 spiega: Per il morale vale diecimila punti". Estremamente positivo anche il giudizio del Corriere della Sera che per motivare il 6,5 in pagella scrive: "Rovescia i pesi del centrocampo. Il gol evita sconfitta e psicodramma"

LE PAGELLE DI NICOLÒ BARELLA

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

TuttoMercatoWeb.com: 7

Corriere della Sera: 6,5