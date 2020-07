Le pagelle di Belotti: eccezionale come sempre, più di sempre. E c'è anche un 9

Un'altra straordinaria prestazione da vero e proprio leader. Dalla ripresa del campionato Andrea Belotti ha decisamente cambiato marcia e grazie ai suoi gol (ma non solo) sta trascinando il Torino alla salvezza. "L'assist per Lukic è il simbolo della sua caparbietà", scriviamo su TMW a commento della sua prestazione contro il Genoa di ieri. Per la Gazzetta dello Sport è un vero trascinatore, mentre Tuttosport va oltre e gli appiccica addosso un bel 9: "Ruba mille palloni ,sul resto è eccezionale come sempre, più di sempre. Avrebbe meritato lo stadio pieno per un'ovazione sul gol".

Le pagelle di Belotti

TMW 7,5

La Gazzetta dello Sport 8

Il Corriere dello Sport 8

Tuttosport 9

la Repubblica 7,5

Il Corriere della Sera 8,5