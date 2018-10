Le pagelle di Bernardeschi - Esperimento riuscito. Ma prova a strafare

Non la sua migliore stagionale, ma senza dubbio una prestazione positiva quella che ieri all'Allianz Stadium ha fornito Federico Bernardeschi nel ruolo di trequartista nel 3-4-1-2 disegnato da Allegri. "In forma straripante. E stasera con la tendenza a strafare. Combina bene con Dybala, tiene vicini centrocampo e attacco. Si intestardisce in un paio di occasioni nell’inseguire la gioia personale, ma l’esperimento può dirsi riuscito", il commento di 'TMW'. Per 'Tuttosport' la sua duttilità è un invito a nozze per Allegri. "Strappante, se non straripante nei suoi andirivieni", scrive la 'Gazzetta dello Sport'. Di seguito le valutazioni.

Le pagelle di Federico Bernardeschi

TMW - 6.5

Corriere dello Sport - 7.5

La Repubblica - 6.5

Tuttosport - 7.5

La Stampa - 7

Gazzetta dello Sport - 7

Corriere della Sera - 7

Tuttojuve - 6.5