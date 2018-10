Le pagelle di Bernardeschi - Migliore in campo: con lui l'Italia domina

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sempre nel vivo dell'azione, autore del gol del momentaneo vantaggio, Federico Bernardeschi mette tutti d'accordo guadagnandosi la palma di migliore in campo. Premiato con voti bel al di sopra della sufficienza (tra il 6,5 e il 7), l'attaccante della Juventus - schierato contro l'Ucraina come falso nove - finché resta in campo chiede e ottiene molti palloni da giocare. "Finché resta in campo - sottolinea La Gazzetta dello Sport - l'Italia domina e a tratti dà spettacolo.

Le pagelle di Bernardeschi

TMW - 7

Corriere dello Sport - 6,5

La Gazzetta dello Sport - 7

Tuttosport - 6,5

Corriere della Sera - 6,5

QS - 6,5

La Repubblica - 6,5