Le pagelle di Boga - L'ombra di se stesso: gambe pesanti e idee assenti

Era uno dei più attesi, anche con uno sguardo al mercato, invece Jeremie Boga stecca clamorosamente alla prima partita dopo il lockdown: "le gambe sembrano pesanti e le idee assenti", scriviamo su TMW. E gli altri giudizi sono in linea con questa valutazione. Per la Gazzetta dello Sport è "molto fumo per essere l'uomo dribbling della Serie A", mentre il Corriere dello Sport si limita a commentare come sia "l'ombra del bel giocatore che è".

I voti di Jeremy Boga

TMW - 5

La Gazzetta dello Sport - 5,5

Corriere dello Sport - 5

Tuttosport - 5

la Repubblica - 5

Corriere della Sera - 5,5