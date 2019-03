Le pagelle di Brozovic: un rigore sbagliato e ben poche geometrie

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marcelo Brozovic si gioca il premio di peggiore in campo con D'Ambrosio, al di là del rigore fallito che comunque pesa nell'economia della partita e nei giudizi finali su di lui. Per il Corriere dello Sport "si prende le responsabilità del ruolo ma non è sempre preciso", mentre per TMW la sua è una "prova senza acuti mentre all’Inter servirebbero eccome le sue geometrie". Questi i voti del centrocampista croato:

TuttoMercatoWeb 5

La Gazzetta dello Sport 4,5

Corriere dello Sport 5,5

Tuttosport 5

FcInterNews 4,5