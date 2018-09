Le pagelle di Candreva: corsa e assist, giocatore rigenerato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Insieme a Brozovic è stato il migliore dell'Inter a Marassi contro la Sampdoria. Antonio Candreva si è reso pericoloso in più occasioni: un assist a Vecino, un palo a portiere battuto, un'altra assistenza per Icardi, un tiro al volo che vale una prodezza di Audero. Un giocatore rigenerato, scrive La Gazzetta dello Sport. Anche TMW esalta la prestazione dell'esterno nerazzurro, che dopo un primo tempo un po' in ombra, si esalta nella ripresa.

Le pagelle di Candreva

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5