© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gaetano Castrovilli mette d'accordo (quasi) tutti. Pioggia di 7,5 in pagella per il centrocampista della Fiorentina, ieri a segno (e poi autore dell'assist per Milenkovic) nel 2-1 dei viola in casa del Sassuolo. "Davvero super la sua prestazione", scriviamo su TMW, mentre per La Gazzetta dello Sport la sua è una "maturità da veterano". E la rosea aggiunge: "presto la Nazionale". L'azzurro è richiamato anche nel giudizio di Tuttosport, mentre il Corriere dello Sport scrive "Il mattatore". E il Corriere della Sera spiega che "risolve l'esigenza della Fiorentina".

TMW: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

FirenzeViola: 7,5