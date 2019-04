Le pagelle di Chiesa - Notte ricca solo di buone intenzioni. Fischiatissimo

Notte ricca solo di buone intenzioni. Federico Chiesa, a Bergamo, non ha certo offerto la sua prova migliore. Nella partita forse più importante della stagione della Fiorentina, il talento classe 1997 viene infatti tempestato di fischi dall'inizio alla fine e appare un filo appannato. È uno spettacolo quando parte in velocità, sia palla al piede che a campo aperto, ma quando arriva al tiro la mira è sempre altissima. Si salva "solo" la palla d'oro che Muriel concretizza in rete per l'illusione dell'1-0 in avvio di gara, ma sono troppe a posteriori le scelte sbagliate nei momenti decisivi delle ripartenze viola. Ecco spiegate, dunque, le sole due sufficienze ottenute da Chiesa all'indomani del match, col 5,5 che nei giudizi la fa assolutamente da padrone.

TMW: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6

Corriere della Sera: 5,5

Corriere dello Sport: 5,5

FirenzeViola.it: 5,5