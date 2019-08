Le pagelle di Conte - Con un antipasto così, al dolce si arriva con piacere

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Volenti o nolenti, la sua Inter alla prima uscita non solo ha travolto il Lecce sotto quattro reti, ma ha convinto tutti. Gioco, rabbia, continuità: queste le prime caratteristiche dei nerazzurri di Antonio Conte. FcInterNews ribadisce che "probabilmente voleva vedere di meglio", anche se per Tuttosport la sua Inter "viaggia alla velocità della luce", e sottolinea anche le sue doti quasi miracolose nel riuscire a trasformare gente come Candreva. Meglio di così, difficile iniziare e - come ribadito da La Gazzetta dello Sport - "se questo è l'antipasto, sarà un piacere arrivare al dolce". Di seguito ecco dunque tutti i voti raccolti sui quotidiani dall'allenatore salentino dell'Inter.

Corriere della Sera: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Gazzetta dello Sport: 7,5

Tuttosport: 8

FcInterNews: 7