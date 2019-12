Brucia tanto, tantissimo l'eliminazione dell'Inter in Champions League. Antonio Conte ancora una volta sembra avere una vera avversione per la "Coppa dalle grandi Orecchie". Quanto messo in campo ieri contro il Barcellona ha, però, convinto praticamente tutta la stampa sportiva. "La sua Inter ha creato tantissimo e sprecato ancora di più, forse è quello l’unica pecca imputabile" scrive TMW nel motivare il 6 in pagella all'allenatore pugliese. Più critica La Gazzetta dello Sport: "In Champions il monoschema della palla lunga sui due davanti non funziona come in Serie A". Voto 5,5. "Strappa comunque gli applausi di San Siro" è quanto scrive invece FcInterNews. La sintesi è tutta nel giudizio del CorSera: "L'eliminazione fa malissimo, restano tanti rimpianti per i punti buttati"

LE PAGELLE DI ANTONIO CONTE

TuttoMercatoWeb.com:6

La Gazzetta dello Sport: 5,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 5

FcInterNews.it: 6