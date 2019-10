© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prima sconfitta in campionato contro la Juve per Antonio Conte. Una serata non positiva per i nerazzurri che patiscono la maggior qualità dei bianconeri. "Poteva fare di più?" si chiede La Gazzetta dello Sport che poi si risponde: Probabilmente no". "Soffre sul piano del gioco" scrive il Corriere dello Sport dando 6 al tecnico pugliese. Tuttosport invece in pagella da all'allenatore dell'Inter un 6,5 e scrive: "Se l'è giocata nonostante la differenza di qualità". Glaciale il Corriere della Sera: "Perde il primo posto e subisce il sorpasso. La Juve mostra tutta la sua superiorità"

LE PAGELLE DI ANTONIO CONTE

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6

TuttoMercatoWeb.com: 5,5

FcInterNews.it: 5,5