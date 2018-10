Le pagelle di CR7 - Di lotta e di governo. Si diverte nel giardino di casa

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per la 'Gazzetta dello Sport' è stato il migliore in campo. "Un CR7 di lotta e di governo", il commento della rosea che premia la prestazione di grande generosità del campione portoghese. Anche ieri, pur senza segnare, Cristiano Ronaldo ha dimostrato di saper fare la differenza in questa competizione come pochissimi altri al mondo. "Si regala una serata al servizio della squadra", il commento di 'TuttoSport'. "Dribbling, tocchi, tiri: tutto molto bello. Ma non è stato lui il protagonista stasera", il commento di TMW. "Si diverte nel giardino di casa", scrive 'La Stampa'. Di seguito i voti.

Le pagelle di Cristiano Ronaldo

TMW - 7

TuttoSport - 7.5

Gazzetta dello Sport - 7.5

La Stampa - 7

La Repubblica - 7

Corriere della Sera - 6.5

Tuttojuve - 7