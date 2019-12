© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per molti è il migliore in campo della Juventus. 'Osannato più che acclamato' dal festante pubblico di Riyad, secondo l'analisi di TMW, il portoghese torna sul pianeta Terra dopo il viaggio sulla Luna in occasione della gara con la Samp. "Predica nel deserto", e forse mai come in questa occasione l'analisi del Corriere della Sera è calzante. Ma alla fine dei giochi fa comunque impressione il fatto che abbia perso una finale dopo 12 vinte consecutivamente.

Le pagelle di Ronaldo

TMW: 5

Corriere dello Sport: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6

Corriere della Sera: 7

la Repubblica: 7