© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dal Bayer al Bayer, CR7 torna al gol in Champions e propizia il successo bianconero in terra tedesca. Per il Corriere dello Sport è il migliore in campo in senso assoluto, mentre la Gazzetta dà una lettura diversa, spiegando come l'ennesimo timbro sul passaporto Champions (129 reti) certifichi i miglioramenti e la risalita del fenomeno portoghese. Quindi Tuttosport: "Dai e ridai, anche in sfregio ai 'siuuu' provocatori con cui lo stuzzicavano i tifosi tedeschi, trova la meritata gioia personale", mentre per TMW "è sempre l’idolo degli invasori di campo, nel finale è anche infastidito dalla cosa".

LE PAGELLE DI CRISTIANO RONALDO

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 6,5

La Repubblica: 6,5