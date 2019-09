Le pagelle di Cuadrado - "Pila Duracell" con un mancino pazzesco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capolavoro disegnato da Juan Cuadrado per il vantaggio della Juventus sul campo dell'Atletico Madrid varrebbe, già da solo, la sufficienza per il colombiano. L'ex Fiorentina, poi, ci aggiunge una prestazione di alto livello, in entrambe le fasi. "Pila Duracell" lo definisce La Gazzetta dello Sport mentre il Corriere della Sera scrive: "Primo tempo da dannazione, secondo da santificazione, con un colpo mancino pazzesco".

LE PAGELLE DI JUAN CUADRADO

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

Tuttomercatoweb.com: 7,5