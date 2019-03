Le pagelle di Dabbur: il bomber dell'Europa League mai in partita

"Praticamente assente, non entra mai davvero in partita", scrive TMW. Munas Dabbur doveva essere la stella annunciata del Salisburgo, ma al San Paolo l'israeliano promesso sposo del Siviglia non è riuscito ad incidere lasciando ben poche tracce della sua presenza. L'unica testata che apprezza la sua prova è la Gazzetta che spiega come nonostante tutto non si faccia impressionare da Koulibaly. Questi i voti dell'attaccante del Salisburgo:

TuttoMercatoWeb 5

La Gazzetta dello Spor 6

Corriere dello Sport 5

Tuttosport 5