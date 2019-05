Le pagelle di De Ligt: l'unico a salvarsi ma non basta

© foto di Imago/Image Sport

Come contro la Juve un suo colpo di testa fa pendere la bilancia del risultato a favore dell'Ajax. A differenza della gara contro i campioni d'Italia la rete di Matthijs De Ligt non basta. Nel secondo tempo i Lancieri franano ma il centrale è l'unico a salvarsi per tutta la stampa nazionale. "Nel secondo tempo è l'unico che tenta di tenere in piedi la barca" scrive Tuttosport per motivare il suo 7 in pagella al capitano olandese. "Non basta" è il commento di TMW, mentre il Corriere dello Sport nel motivare il suo 6,5 in pagella scrive: "Segna l'1-0 e sembra l'inizio di una grande serata olandese. Invece deve difendere col coltello fra i denti e allora. In quel caso, meglio Chiellini".

LE PAGELLE DI MATTHIJS DE LIGT

TuttoMercatoWeb.com: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

Corriere della Sera: 7

La Repubblica: 7