Le pagelle di Di Francesco - 10 giorni fa c'era chi chiedeva la sua testa

"Strana la vita. Dieci giorni fa c'era chi chiedeva la sua testa". Così La Gazzetta dello Sport oggi in edicola commenta la svolta della Roma di Eusebio Di Francesco, squadra che ieri è scesa nuovamente in campo col 4-2-3-1 e ha battuto 5-0 il Viktoria Plzen in una sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. "In una settimana ha ritrovato la sua Roma", il giudizio di Vocegiallorossa. Di seguito le valutazioni.

Le pagelle di Eusebio Di Francesco

Gazzetta dello Sport - 7.5

Vocegiallorossa - 7.5

Il Messaggero - 7.5

Corriere della Sera - 7.5

Corriere dello Sport - 7.5

Tuttosport - 7.5