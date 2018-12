© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fra le note liete di una sconfitta comunque indolore come quella della Juventus ieri contro lo Young Boys c'è sicuramente Paulo Dybala. Entrato in campo a gara in corso riesce ad un incidere con "un gol meraviglioso" come si legge sulle pagelle di TMW. A tal proposito La Gazzetta dello Sport, che celebra l'argentino con un perentorio 7,5, pone anche un dubbio: "Con lui dall'inizio forse sarebbe andata in un altro modo". Peccato per il secondo gol annullato per posizione irregolare di Cristiano Ronaldo.

Le pagelle di Paulo Dybala

TuttoMercatoWeb.com - 6,5

La Gazzetta dello Sport - 7,5

Tuttosport - 6,5

Corriere dello Sport - 7

Corriere della Sera - 6,5

La Repubblica - 6,5

La Stampa - 7

TuttoJuve.com - 6,5