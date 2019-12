© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Ah, come gioca Dybala! I compagni gli offriranno la cena", abbiamo scritto su TMW parlando della prova della Joya, partito dalla panchina e autore dei due gol per CR7 e Higuain. Per Tuttosport il terzo assist è per Sarri e per l'idea di insistere sul 'tridente meraviglia', mentre la Gazzetta dà una lettura ben più simpatica: "Dybala in panchina è illegale in almeno 25 squadre su 32 della Champions".

LE PAGELLE DI PAULO DYBALA

TuttoMercatoWeb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 8

Corriere della Sera: 6,5

La Repubblica: 7