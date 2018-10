Le pagelle di Dybala - Tra 8 e 8.5. Avrebbe reso orgoglioso Sivori

© foto di www.imagephotoagency.it

Mattatore della serata, Paulo Dybala con la sua tripletta ha deciso la sfida di Champions League contro lo Young Boys. Ed è diventato il quarto giocatore della storia della Juventus a realizzare tre gol in una partita della massima competizione continentale per club dopo Del Piero, Inzaghi e Vidal. "Avrebbe reso orgoglioso Omar Sivori in quello che sarebbe stato il giorno del suo 83esimo compleanno", scrive 'Tuttosport' che lo premia con un 8.5 in pagella. "Avversario modesto, ma una Joya così grande farebbe comodo sempre: è questo il Dybala di cui la Juve ha bisogno", il commento di 'TMW'. Di seguito i voti all'attaccante argentino.

Le pagelle di Paulo Dybala

TMW - 8

Tuttosport - 8.5 -

Corriere dello Sport - 8.5

Corriere della Sera - 8

Gazzetta dello Sport - 8

La Stampa - 8.5

Tuttojuve - 8