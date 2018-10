Le pagelle di Dzeko - Se esistesse solo il Viktoria, segnerebbe più di CR7

© foto di www.imagephotoagency.it

Mattatore della serata, Edin Dzeko è stato il grande protagonista della vittoria della Roma contro il Viktoria Plzen con la sua tripletta. Non è la prima volta: già due anni fa, in una gara di Europa League, il centravanti bosniaco realizzò tre reti contro la squadra ceca. "Se esistesse solo il Viktoria, segnerebbe più di Ronaldo: siamo a 9 gol in 8 gare tra Teplice, City e Roma", scrive il 'Corriere della Sera che premia la sua prestazione con un 8 in pagella. "Come se il tempo si fosse fermato alla notte col Barça. Torna al gol, conta questo", scrive 'Il Messaggero' che gli dà un 9. Di seguito le valutazioni.

Le pagelle di Edin Dzeko

TMW - 7.5

Corriere dello Sport - 8

Tuttosport - 8

Il Messaggero - 9

Gazzetta dello Sport - 8.5

La Repubblica - 8

Corriere della Sera - 8

Vocegiallorossa - 8.5