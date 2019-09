Le pagelle di Elmas: qualità, quantità e personalità

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In Turchia Elif Elmas ha incantato. Ma l'Italia è un'altra cosa. Eppure il macedone, appena 20enne, si è imposto come uno dei migliori in campo nella partita vinta contro la Sampdoria. Qualità e quantità, classe e sostanza, il centrocampo è suo. Quando viene sostituito il pubblico del San Paolo gli riserva la standing ovation. A star is born, forse.

Tuttomercatoweb: 7

La Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 7

TuttoNapoli: 7