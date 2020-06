Le pagelle di Eriksen - Ecco a voi il nuovo centro di gravità del gioco nerazzurro

Per il Corriere dello Sport Christian Eriksen è il migliore dell'Inter, oltre alla classe mette in campo anche presenza fisica e continuità. Su TMW lo abbiamo etichettato come "l'uomo in più capace di portare all'undici meneghino la qualità che serviva", la Gazzetta dello Sport spiega come nuova Inter sia costruita intorno a lui. Discorso simile per Tuttosport che parla dell'ex Tottenham come "nuovo centro di gravità del gioco nerazzurro". Giudizio diverso per il Corriere della Sera, secondo cui Eriksen non tocca il pallone, ma lo accarezza.

I voti di Christian Eriksen

TMW - 7,5

La Gazzetta dello Sport - 7

Corriere dello Sport - 7

Tuttosport - 7

la Repubblica - 7,5

Corriere della Sera - 7