Le pagelle di Eriksen: piede fatato e palloni di velluto. Ma ancora non ha il fuoco dentro

La parte migliore della sua prestazione, come capita spesso, sono i lanci e le sventagliate per i compagni di squadra. Così come i calci d'angolo. La Gazzetta dello Sport sottolinea come il danese metta piede nei gol di Candreva e Sanchez, aggiungendo che "aperture come quelle del primo tempo non ce le ha nessun altro in rosa". Per Tuttosport quelle poche volte che si accende "è un bel vedere", la Repubblica parla di "palloni di velluto per i compagni", mentre il Corriere della Sera lo fotografa così: "Ha il piede fatato ma non il fuoco dentro".

Le pagelle di Christian Eriksen

TMW 6,5

La Gazzetta dello Sport 6,5

Il Corriere dello Sport 6,5

Tuttosport 6

la Repubblica 6,5

Il Corriere della Sera 6