Le pagelle di Fabian: spiega calcio e ha un sinistro da standing ovation

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per il Corriere dello Sport Fabian Ruiz è il migliore in campo per distacco, tanto che "spiega calcio a tutto campo". Sfiora la doppietta, ma oltre al gol c'è tanto altro, nella gara dello spagnolo che sta definitivamente raccogliendo la pesantissima eredità di Marek Hamsik. Per Tuttosport il sinistro che vale il 2-0 è da "standing ovation". Questi i voti dell'ex Betis:

TuttoMercatoWeb 7

La Gazzetta dello Sport 7

Corriere dello Sport 8

Tuttosport 7

Tuttonapoli 7,5