Un Napoli dominante, quello che si è visto ieri in azione a Lecce. In ogni reparto. Per quanto riguarda il centrocampo, una nota di merito va senza dubbio a Fabian Ruiz, autore di una delle quattro reti partenopee, grazie ad un gioiello dalla lunga distanza. Nonostante un ruolo per lui parzialmente inedito da esterno destro, risulta "sempre più padrone del centrocampo", come sentenzia Tuttosport. Anche per Gazzetta è "sempre al centro del gioco". A prescindere dalla rete segnata, comunque meravigliosa. Il voto per quasi tutti è 7, per qualcuno anche da 7,5.

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7,5

TuttoMercatoWeb.com: 7

TuttoNapoli.net: 7