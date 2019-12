© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In mezzo a tanti voti fra il 7,5 5 l'8, spunta anche un emblematico 10 e lode da parte di Tuttosport, quotidiano per il quale 'sono finiti gli aggettivi per esaltarlo'. Per la Gazzetta 'sembrava una missione quasi impossibile ma per lui non ne esistono', mentre il Corriere dello Sport spiega come abbia 'marchiato a ferro e fuoco l'Atalanta'. Quindi TMW che analizza l'aspetto tattico: "L'iconico 3-4-2-1 dà sempre buone garanzie, giusto accantonare il modulo senza punte di ruolo".

LE PAGELLE DI GIAN PIERO GASPERINI

